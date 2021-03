Marilou Berry : 25 kilos en moins dans "Joséphine", les secrets de cette perte de poids fulgurante

Les téléspectateurs ont récemment retrouvé Marilou Berry dans la série Je te promets, sur TF1. La comédienne y campe le rôle de Maud Gallo - l'équivalent de Kate Pearson, interprétée aux US par Chrissy Metz dans This is us -, une jeune femme mal dans sa peau prête à tout pour perdre du poids. Mais contrairement à son personnage, l'actrice ne s'est jamais empêchée de vivre à cause de son corps. Elle n'a jamais eu de mal, non plus, à changer de silhouette quand elle le souhaitait.

Elle bouffait des soupes dégueulasses

En 2013, à l'époque de la sortie du film Joséphine, d'Agnès Obadia, Marilou Berry avait surpris tout le monde en dévoilant qu'elle avait perdu 25 kilos et qu'elle avait opté pour une longue chevelure blonde. Le fruit d'innombrables efforts. "Elle bouffait des soupes dégueulasses, je ne sais pas comment elle faisait, expliquait son ami Mehdi Mangal dans l'émission 50' Inside. Quand on l'invitait à dîner, elle ramenait ses petites soupes alors qu'on lui préparait des choses bien ! Elle voulait vraiment perdre du poids, elle a fait beaucoup de sport parce qu'elle n'était plus à l'aise avec elle-même."

Cette métamorphose n'était pas qu'une question de confiance en soi. Marilou Berry avait décidé de se délester de quelques kilos pour sa propre santé, éviter les douleurs aux genoux, au dos... aussi pour que sa carrière puisse, parfois, connaître quelques petits virages. "Forcément, je ne vais pas passer ma vie à jouer des rôles de jeunes femmes de 20 ans mal dans leur peau, déclarait la jeune maman sur TF1. Donc les rôles évoluent avec moi et inversement. Et mon corps est un vecteur de jeu." Effectivement, à la suite de cette transformation, l'actrice a incarné des personnages un peu différents. Elle a même joué aux princesses de contes de fées dans Les nouvelles aventures de Cendrillon, en 2017.

La communauté des femmes rondes, ou grosses, a cru que je l'avais trahie

Son nouveau rythme de vie n'était hélas pas du goût de tout le monde. Ses 25 kilos de moins lui ont parfois été reprochés. "La communauté des femmes rondes ou grosses, personnellement le terme grosse me convient car il n'est absolument pas injurieux, a cru que je l'avais trahie, regrettait-elle auprès de Télé Loisirs. Parce que soit disant je clamais que j'étais bien dans ma peau et qu'en réalité ce n'était pas vrai. Je n'ai jamais dit : 'être grosse c'est chouette !'. J'ai simplement expliqué que mon corps ne m'empêchait pas de faire ce que je voulais, quel qu'il soit..."