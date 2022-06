Marilou Berry : Rare photo de son compagnon avec leur fils Andy, looké avec ses cheveux longs

Marilou Berry n'est pas de celle à étaler sa vie sur les réseaux sociaux. Plutôt discrète, la fille de Josiane Balasko vit pourtant une jolie romance avec un street artist répondant au pseudo du Diamantaire, depuis 2017. Un an après être tombés amoureux, ils ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon prénommé Andy. Et ce 15 juin 2022, la comédienne de 39 ans a dérogé à la règle en publiant un rare cliché d'Andy. Une photo rapidement partagée par le fier papa, Alexis.

On y voit le petit garçon, fruit de leurs amours, en train de s'adonner à une activité créative avec son papa. On y découvre qu'Andy, 4 ans, arbore des cheveux longs. Déjà très looké, le petit garçon semble avoir hérité de la fibre artistique de son père, sculpteur. Il a ainsi réalisé un moule de ses mains. Le blondinet fait clairement la fierté du compagnon de Marilou Berry qui a posté un autre cliché de son fils. "La relève arrive", a-t-il écrit en légende d'une photo d'Andy portant un gros diamant, qui couvre son visage. Une pluie de compliments ne s'est pas faite attendre dans les commentaires de cette touchante photo.

Qui est Alexis, artiste de renom très discret ?

Assez discrète concernant son idylle avec l'artiste, Marilou Berry est néanmoins très fière des gloires et des accomplissements dans le milieu du street art de son homme. "Il a débuté en collant dans les rues des diamants peints incrustés de miroirs. Il réalise à présent de superbes pièces toujours autour du diamant... On peut le suivre sur son Instagram. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon amoureux", a-t-elle fait savoir à Biba, en octobre 2018. Alexis se définit en tant que "sculpteur français" et a exposé ses oeuvres dans le monde entier.

Le parcours artistique du père du petit Andy est détaillé sur le site Singulart. On y apprend qu'"après être tombé amoureux d'un tag graffiti dans un magazine alors qu'il était adolescent, il a décidé de se lancer dans l'art et d'étudier le travail du métal." Depuis 2011, il développe également un projet de street art sur le thème des diamants, collectionne des miroirs abandonnés et les réinvente en tant qu'oeuvres publiques sur les murs. Les prix de ses créations peuvent aller jusqu'à 6.500 euros.