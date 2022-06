Marilou Berry en couple : rares photos du père de son fils, un artiste de renom très très discret

Depuis 2017, Marilou Berry (39 ans) est amoureuse d'un street artist répondant au pseudo du Diamantaire. L'année suivante, le couple a accueilli leur premier enfant, un petit garçon prénommé Andy. Assez discrète concernant son idylle avec l'artiste, la fille de Josiane Balasko est toutefois très fière de ses gloires et de ses accomplissements dans le milieu du street art. "Il a débuté en collant dans les rues des diamants peints incrustés de miroirs. Il réalise à présent de superbes pièces toujours autour du diamant... On peut le suivre sur son Instagram. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon amoureux", expliquait-elle dans Biba en octobre 2018.

Se définissant comme un "sculpteur français", Alexis a exposé ses oeuvres dans le monde entier. Son parcours artistique est détaillé sur le site Singulart : "Après être tombé amoureux d'un tag graffiti dans un magazine alors qu'il était adolescent, il a décidé de se lancer dans l'art et d'étudier le travail du métal. Depuis 2011, il développe un projet de street art sur le thème des diamants, collectionne des miroirs abandonnés et les réinvente en tant qu'oeuvres d'art publiques sur les murs."

Créateur de plus de 1.800 oeuvres d'art, ses sculptures sont définies comme "de superbes univers kaléidoscopiques qui jouent de la lumière et des dimensions à l'aide d'acier et de miroirs". Les prix de ses créations peuvent aller jusqu'à 6.500 euros.

À l'occasion de la fête des pères, la fille de Philippe Berry (disparu depuis le 5 septembre 2019 à l'âge de 63 ans) a partagé un rare cliché avec les deux hommes de sa vie : Alexis et Andy. "Bonne fête papa" écrivait-elle en légende d'un cliché dévoilant le Diamantaire et le craquant petit blond en parka jaune.