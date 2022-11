Issa Doumbia passé du 7XL au XL : "On m'a dit...", folle anecdote sur son impressionnante transformation physique

Cela fait quelques mois désormais qu'Issa Doumbia s'affiche fièrement avec un nouveau corps sur ses réseaux sociaux. Une impressionnante perte de poids, rendue possible grâce à un régime alimentaire ainsi que des exercices physiques. "Je vous souhaite la bonne santé et pour ça y'a une hygiène de vie alimentaire à recadrer avec des spécialistes et niveau sport un mec comme @yanisport.fr dans votre vie", écrivait-il le 18 juillet dernier sur Instagram, en faisant un comparatif avant/après de son physique en photos.

Et depuis, l'acteur de 40 ans, qui s'est notamment fait connaitre du grand public dans la série télévisée Nos chers voisins, n'hésite pas à prendre régulièrement la parole sur ce sujet sur Instagram. "Non on ne s'excuse pas d'être obèse, car pour ceux qui ne sont pas au courant : c'est une maladie", avait-il ainsi rappelé début septembre sur le réseau social, avant d'ajouter : "Je reçois plein de messages d'encouragements et de témoignages... j'ai beaucoup lu que quand on change de physique c'est pour être plus beau mais lol on est déjà beaux ! On fait ça pour une meilleure santé !".

Et on me dit que le physique ne compte pas

Pour une meilleure santé, certes. Mais il a notamment constaté que, grâce à cette perte de poids, il avait soudainement plus de succès avec les femmes qu'auparavant : "Quelques kilos avant je recevais pas autant de compliments féminins lol maintenant ça DM. Et on me dit que le physique ne compte pas", constatait-il cet été. Une transformation qui fait aussi que certains de ses fans ne le reconnaissent pas.

"On m'a dit : 'Tu ressembles grave au mec drôle qui passe dans l'émission d'Arthur, sauf que lui il est plus petit et plus gros'", a raconté Issa Doumbia dans sa story Instagram ce mardi 22 novembre, cet inconnu faisant ainsi référence à l'émission Vendredi tout est permis, présenté par Arthur sur TF1, depuis l'année 2014. Une drôle d'anecdote !