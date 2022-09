Issa Doumbia passé du 7 XL au XL : les photos impressionnantes de son avant/après !

Il a décidé de prendre soin de lui, en 2018, à l'aide d'un rééquilibrage alimentaire et de séances de sport très régulières. On peut dire que les efforts finissent par payer ! Pour prouver sa détermination, Issa Doumbia a effectivement partagé, sur son compte Instagram officiel, un drôle d'avant/après. Pour ce faire, il a tout simplement essayé un pull de taille 6XL, de couleur bordeaux, qui lui allait autrefois comme un gant. Désormais, le comédien qui a perdu 25 kilos flotte dans cet ancien vêtement et réalise à quel point il a minci. "Je crois que je commence à voir pourquoi vous êtes choqués", écrit-il sur les réseaux sociaux.

La différence est si flagrante qu'Issa Doumbia préfère en rire. "Quand c'est la rentrée et que tes parents te mettent les habits de ton grand frère", plaisante-t-il, face à cette photographie de lui, niché dans ce pull bien trop grand pour lui. Quelques jours auparavant, l'acteur de 40 ans, ancien héros de la série Nos chers voisins, avait déjà évoqué cette transformation impressionnante en expliquant qu'il était passé d'une taille 7XL à un XXL, voir à un XL. Sa régularité, sa motivation ont clairement été des éléments déterminants dans son parcours, tout comme les interventions musclées de Yanis, son coach sportif.

J'ai eu un très gros problème de santé qui a pesé sur la balance

S'il avait préféré changer de vie en 2018, ce n'est pas pour des raisons superficielles mais, au contraire, à cause d'un soucis qui aurait pu devenir très handicapant à la longue. "On ne s'excuse pas d'être obèse, car pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une maladie, précisait-il en évoquant sa perte de poids. J'ai beaucoup lu que quand on change de physique c'est pour être plus beau mais on est déjà beau ! On fait ça pour une meilleure santé ! Personnellement, j'ai eu un très gros problème de santé qui a pesé sur la balance. C'est pour ça que je fais et je ferai tout pour que ça ne se reproduise plus. NO EXCUSES, on a qu'une vie." Et là sienne se fera, désormais, au pas de course...