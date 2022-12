Marion Cotillard et Guillaume Canet réunis sur scène ! Rare apparition pour célébrer un grand showman

Le concert de -M- du 21 décembre dernier restera dans les mémoires. On a notamment pu y avoir Anne-Élisabeth Lemoine monter sur scène et chanter devant une foule en délire, mais aussi Pierre Richard s'amuser comme un fou, Ibrahim Maalouf jouer de sa fameuse trompette ou encore la chanteuse malienne Fatoumata Diawara.

Mais comme c'était également l'anniversaire de celui que l'on connaît aussi à l'état civil comme étant Matthieu Chedid, sa famille était quasiment au complet : son frère Joseph, sa soeur Anna ou encore sa fille Billie, chanteuse comme papa.

Pour remercier tout ce beau monde, le chanteur français de 51 ans a posté une petite vidéo récapitulative des moments forts du show sur Instagram, et ainsi saluer les uns et les autres. Mais dans celle-ci, on peut également apercevoir d'autres guests beaucoup moins prévisibles : Marion Cotillard et Guillaume Canet.

Soirée détente pour Marion Cotillard et Guillaume Canet

Le couple star du cinéma français s'est en effet invité, aux côtés du non moins célèbre street-artiste international JR, sur la scène du Zénith de Paris pour le show de Matthieu Chedid. On peut ainsi apercevoir les parents de Marcel et Louise furtivement dans la vidéo ci-dessous. Le chanteur français n'a d'ailleurs pas manqué d'identifier les comptes Instagram de Marion Cotillard et de Guillaume Canet.