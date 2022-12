Anne-Élisabeth Lemoine se lâche sur une grande scène : duo improbable avec un célèbre chanteur français

Bientôt une reconversion pour Anne-Élisabeth Lemoine ? L'animatrice et présentatrice de l'émission quotidienne C à vous sur France 5 s'est retrouvée mercredi 21 décembre sur l'une des scènes les plus prestigieuses que comptent la capitale française, le Zénith de Paris. Et pour cause, la journaliste de 52 ans a été invitée à performer devant la foule par... Matthieu Chedid, connu également sous le nom de scène -M- !

Un moment inoubliable que Matthieu Chedid a immortalisé dans sa story Instagram (voir le diaporama). Ensemble, ils ont interprété le titre Nombril de l'artiste français, sixième piste du dernier effort de -M- intitulé Rêvalité et paru le 3 juin dernier. Une réédition nommée Rêvalité Augmentée a également été publiée le 25 novembre dernier.

Anne-Élisabeth Lemoine semble être à l'aise sur cette grande scène, devant une salle bondée, et affiche une belle complicité avec le chanteur français aux treize Victoires de la Musique. "Matthieu, c'était dingue ! Merci de m'avoir embarquée dans ton monde. C'est beau, c'est poétique, c'est généreux. Merci de m'avoir offert ce cadeau de Noël avant l'heure. Bon anniversaire !", déclare-t-elle, quelques minutes après cette prestation dans une autre story publiée sur le compte de -M-, visiblement très émue et heureuse d'être présente.

Un anniversaire en famille pour -M-

Comme le précise Anne-Élisabeth Lemoine, c'était effectivement l'anniversaire de Matthieu Chedid en ce 21 décembre. Le chanteur français s'est vu souhaiter un bon anniversaire par toute la salle parisienne, en coeur, et a pu souffler les bougies de son gâteau en plein concert, qui était le deuxième de ses trois Zéniths consécutifs.

Un anniversaire en famille puisque son frère Joseph et sa soeur Anna étaient également présents durant le show. Ensemble, ils ont interprété le titre La bonne étoile, un classique du vaste répertoire de -M- issu de l'album qui l'a révélé au grand public en 2003 : Qui de nous deux.

Mais ce n'est pas tout, car la fille de l'artiste, Billie Chedid a elle aussi fait son apparition pour chanter avec son père lors d'un duo très touchant la chanson Billie, morceau qu'il lui a dédicacé et extrait de l'album Lettre infinie (2019). C'est d'ailleurs elle qui tenait le gâteau de son paternel au moment de souffler les bougies.

Outre le cercle proche de -M- et Anne-Élisabeth Lemoine, on a pu voir Pierre Richard s'éclater comme rarement sur les riffs de la guitare du musicien, Ibrahim Maalouf jouer de la trompette et la chanteuse malienne Fatoumata Diawara performer aux côtés de Matthieu Chedid, pour une soirée manifestement des plus réussies.