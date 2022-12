C à Vous : Emilie Tran Nguyen grande absente, Anne-Elisabeth Lemoine sort du silence

C'est officiel. Le froid est bel et bien installé sur la France après un été plus qu'indien et des températures de printemps (voire d'été) en plein automne. Forcément, personne n'était prêt à faire face aux chiffres négatifs qui défilent désormais sur toutes les cartes météo du pays et ça fait des dégâts. Outre la Covid-19, dont les contaminations repartent à la hausse, les bronchites et les bronchiolites, les petits virus de l'hiver que l'on avait perdus de vue grâce au port du masque des dernières années, ont eux aussi fait leur grand retour (et des victimes).

En démarrant C à Vous ce lundi 12 décembre, Anne-Elisabeth Lemoine a dû faire sans l'un de ses chroniqueurs emblématiques. Emilie Tran Nguyen était aux abonnés absents. Si la raison précise n'a pas été dévoilée par l'animatrice, elle a néanmoins précisé les raisons qui avait poussé l'émission à faire sans elle : "On est ensemble, en direct (...) en l'absence d'Émilie Tran Nguyen qui est souffrante. On l'embrasse très fort et on espère la retrouver très bientôt" a-t-elle expliqué face caméra tout en présentant le reste de l'équipe que composent Bertrand Chameroy, Patrick Cohen et Matthieu Belliard.

Les aléas de la télévision

Les animateurs et chroniqueurs ne sont jamais à l'abri d'un petit pépin de santé les empêchant d'assurer les missions qui leur ont été confiées. Il y a quelques semaines, Nikos Aliagas en a fait les frais. L'animateur, blessé sur un tournage de la Star Academy, avait cédé sa place de star des NRJ Music Awards à Camille Combal. A savoir qu'Anne-Elisabeth Lemoine peut elle aussi contracter un virus l'empêchant d'assurer l'animation de son programme sur France 5.

C'est d'ailleurs déjà arrivé. Si Babeth, comme elle est surnommée dans le milieu, doit s'absenter pour des raisons de santé ou d'autres obligations professionnelles, elle peut compter sur son joker. Ce dernier n'est autre qu'Ali Baddou, ancienne star de Canal + où il animait Le Grand Journal. Les téléspectateurs espèrent néanmoins avoir affaire à lui le plus rarement possible, ses prises de position n'étant que peu appréciées par le public...