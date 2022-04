C à Vous : Anne-Elisabeth Lemoine subitement absente, Ali Baddou à la rescousse

Sur Twitter, les téléspectateurs ont tous souhaité un "bon rétablissement" à Anne-Elisabeth Lemoine et n'ont pas manqué de souligner que sans elle, l'émission perdait de sa saveur : "Enlevez Anne-Elisabeth Lemoine et l'émission perd toute son âme" pouvait-on lire. Mais si la bonne humeur et les gaffes de la star de C à Vous ont manqué, c'est l'attitude de son remplaçant qui a surtout agacé : "Il coupe régulièrement la parole, est assez abrupt... Ce n'est pas correct." Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.