Aya Nakamura explose de rire lorsque M.Pokora reçoit son prix NRJ Music Awards, "Faut que ce trucage cesse"

L'histoire entre Aya Nakamura et les NRJ Music Awards est loin d'être un long fleuve tranquille. Agacée par Nikos Aliagas qui avait écorché son nom en 2018 (il l'avait rebaptisée innocemment "Yaka") mais aussi par Lio qui l'avait appelée "Ava Nakamura", la chanteuse avait snobé la cérémonie en 2020. "On invite pas des gens quand on arrive pas à dire son nom correctement", avait-elle indiqué sur Twitter précisant que c'était sûrement la "dernière fois" qu'elle se rendrait à l'événement. Mais cette année, l'interprète de Jolie Nana a décidé de revenir assister à la compétition et pour cause, Nikos Aliagas n'est pas présent (à cause d'une vilaine chute) et a été remplacé par l'animateurCamille Combal.

Malgré cette apparente bonne volonté, la chanteuse a eu l'air de s'ennuyer ferme pendant toute la cérémonie où elle était nommée dans la catégorie Artiste Féminine Francophone de l'Année, comme l'ont remarqué de nombreux internautes. Pire, elle a également dû recroiser l'un de ses (autres) ennemis jurés : M. Pokora, nommé dans la catégorie Chanson Francophone de l'Année. Pour rappel, la chanteuse s'était moquée du mari de Christina Milian après sa victoire aux MTV European Music Awards en 2020. "Il a gagné pour quel son ? Rien contre lui mais il n'est même pas dans le top 10", s'était questionnée Aya Nakamura sur Twitter. Plus virulent, Matt Houston avait qualifié le papa de Kenna et d'Isaiah d'"arnaque" et félicitant Aya pour sa prise de position : "Quand l'arnaque continue, enfin quelqu'un qui se mouille".

Aya Nakamura a tapé un fou rire

Visiblement pas fan du talent ni des sons de M. Pokora, Aya n'a pu s'empêcher d'exploser de rire lorsque M. Pokora a remporté le trophée de Chanson francophone de l'année pour son titre Qui on est. Sur Twitter, les réactions ne se sont pas faites attendre : "Même Aya Nakamura a tapé un fou rire quand on a annoncé Matt Pokora comme gagnant. Faut que ce trucage cesse. Une chanson qui est sorti il y'a à peine un mois? Bref on va nous traiter de rageux", "La soirée à commencé depuis 10 minutes et Aya Nakamura se fait déjà chier", "Aya Nakamura en fou rire à l'annonce de M. Pokora je suis dead", "ptdrr mais moi j'ai une question, NRJ Music Awards a donné un chèque de combien à Aya Nakamura pour qu'elle soit présente ? ça se voit qu'elle s'ennuie trop et veut juste rentrer à la maison".