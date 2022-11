M. Pokora méprisant aux NRJ Music Awards ? Cette pique lancée en direct à Camille Combal

La soirée des NRJ Music Awards semble avoir été très longue pourM. Pokora. Nommé dans la catégorie Chanson française de l'année avec son titre Qui on est, le chanteur était confronté à Keen'v avec son titre Outété, Clara Luciani avec Coeur, Kendji Girac avec Eva. Dernier trophée de la soirée, l'ancien gagnant de Danse avec les stars a finalement reçu sa récompense aux alentours d'une heure du matin après plus de cinq heures d'émission. Epuisé par la soirée, l'interprète du titre Planètes était venu seul sans ses enfants Isaiah (né le 20 janvier 2020) et Kenna (né le 24 avril 2021) ni sa belle-fille Violet (12 ans, fille aînée de sa femme Christina Milian, née de son ancien amour avec le rappeur The Game).

Papa attentionné, il confiait récemment lors d'un entretien accordé à Bernard Montiel sur RFM : "Là, je suis en train de me dire que quand je suis parti, ils dormaient encore et je me demande ce qu'ils font maintenant (...) Ça m'a changé c'est sûr. Je me lève le matin et ce n'est plus pour moi. Toute ma vie est rythmée et calée sur mes enfants. Quand je rentre, je sais déjà qu'il y a deux petits bonhommes qui vont m'attendre avec le sourire aux lèvres et qui vont me sauter dans les bras. Je n'oublie pas ma belle-fille aussi qui me manque quand je suis loin d'elle.".

Jusqu'au bout de la nuit celui-là...

De retour sur la scène musicale après une longue absence, le chanteur - en pleine promotion de son nouvel album intitulé Épicentre - a eu la surprise de recevoir le précieux trophée, remis cette année par Camille Combal. Visiblement fatigué, l'artiste n'a pu s'empêcher de faire quelques remarques sur l'heure tardive à laquelle il recevait son prix. "Jusqu'au bout de la nuit celui-là..." a-t-il d'abord déclaré, un brin moqueur, "Je ne m'attendais pas à ce que mon public soit réveillé encore à cette heure-ci pour se déchaîner sur le numéro, alors merci beaucoup. Vous êtes toujours au rendez-vous, c'est la plus belle histoire. Merci encore et au moins je pourrais dire à mes enfants que je ne suis pas parti de la maison pour rien." Surpris par les propos du chanteur, Camille Combal s'est contenté de garder un large sourire légèrement pincé sur son visage jusqu'à la fin de la cérémonie.

Côté audiences, la 24e édition des NRJ Music Awards organisée depuis le Palais des Festivals de Cannes et sur TF1, a réuni 17.6 % de PDA soit à peu près 3 544 000 téléspectateurs. L'année précédente, le show avait rassemblé 4.097.000 téléspectateurs et 18,3 % de part de marché.

La liste des gagnants des NRJ Music Awards 2022 :

Artiste Féminine Francophone de l'année : Angèle

Artiste Masculin Francophone de l'année : Orelsan

Révélation Francophone de l'année : Lujipeka

Groupe/Duo Francophone de l'année : Bigflo & Oli

Collaboration Francophone de l'année : Bigflo & Oli feat. Julien Doré – Coup de Vieux

Artiste Féminine Internationale de l'année : Lady Gaga

Artiste Masculin International de l'année : Ed Sheeran

Révélation Internationale de l'année : Sofia Carson

Groupe/Duo International de l'année : Imagine Dragons

Collaboration Internationale de l'année : Camila Cabello & Ed Sheeran - Bam bam

Chanson Internationale de l'année : As It Was - Harry Styles

Clip Francophone de l'année : Coup de Vieux - Bigflo & Oli feat Julien Doré

Clip International de l'année : As It Was - Harry Styles

Reprise / Adaptation : Suavemente - Soolking

Social Hit : Tout va bien – Alonzo feat. Ninho & Naps

Tournée Francophone : Orelsan

DJ de l'année : David Guetta

NRJ Music Award d'honneur : Renaud

Chanson Francophone de l'année : M. Pokora - Qui on est