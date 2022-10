M. Pokora, sa femme Christina Milian obligée de manger aux Restos du coeur : "Elle vient de loin..."

Il a longtemps rêvé d'elle, avant même de la connaître. Mais le destin a sorti sa baguette magique et fait en sorte que M. Pokora croise la route de Christina Milian pour ne plus jamais la quitter. Depuis l'année 2017, les amoureux ne se lâchent plus d'une semelle et ils ont même fondé une famille en accueillant deux garçons, Isaiah, 2 ans et Kenna 1 an - Violet, la fille de la chanteuse, venant compléter ce joli tableau. En discutant pour la première fois, ces deux-là ne se doutaient pas qu'ils avaient tant en commun.

Ils faisaient le ménage pour se payer à manger

Invité ce mois-ci sur RFM par Bernard Montiel, pour évoquer la sortie de son 9e album Epicentre, M. Pokora s'est effectivement laissé aller à quelques confidences à propos de sa compagne, notamment de son parcours chaotique et de son enfance difficile. "On est meilleurs amis du monde et voilà. On s'est bien trouvé, c'est quelqu'un qui respecte les gens, qui est très souriante et très positive, a-t-il expliqué. Qui vient de loin, parce que quand elle était plus jeune, ils habitaient à 4 avec sa mère et ses soeurs dans un studio. Ils faisaient le ménage pour se payer à manger. Ils allaient à l'équivalent des Restos du coeur pour aller chercher à manger. Elle vient de loin, elle a des vraies valeurs, on s'est bien trouvé. On a des valeurs communes quand il s'agit d'aborder les rapports humains. C'est une femme très positive. J'aime m'entourer de gens comme ça."