M. Pokora, papa trop fier : son fils Isaiah prend son premier cours de danse, pas avec n'importe qui !

Le petit Isaiah marche-t-il sur les traces de son papa M. Pokora. Il semblerait que oui !

Ce samedi 24 septembre, M. Pokora a posté dans sa story Instagram quelques images de son fils Isaiah qui participe à son tout premier cours de danse chez Armel Ngungu Nanga à Paris, un grand chorégraphe qui travaille avec de nombreux artistes dont M. Pokora.

On y voit le petit bonhomme âgé de 2 ans et demi, vêtu d'un maillot de l'équipe de France de football - où est inscrit Isaiah avec le chiffre 20 - s'initier à quelques pas de danse (voir le diaporama). Même si le visage du petit garçon est comme toujours soigneusement caché, on remarque toutefois que le frère de Kenna (1 an) a bien grandi ! Il deviendra sans doute aussi talentueux que son père plus tard, qui, en plus d'être un excellent chanteur est aussi un très bon danseur. L'art de la transmission !

Toute ma vie est rythmée et calée sur mes enfants

M. Pokora, qui fêtera son 37e anniversaire ce lundi 26 septembre, est désormais un mari heureux et un papa comblé avec ses deux fils, Isaiah et Kenna ainsi qu'avec sa belle-fille, Violet, âgée de 12 ans. Le mari de Christina Milian était d'ailleurs l'invité de RFM le samedi 10 septembre dernier pour la promotion de son nouvel album Épicentre qui sortira le 4 novembre prochain.

Interviewé par Bernard Montiel qu'il connaît bien, M. Pokora s'était laissé aller à quelques confidences sur sa vie de famille qui l'a totalement métamorphosé. "Ça m'a changé c'est sûr, a-t-il fait savoir. Je me lève le matin et ce n'est plus pour moi. Toute ma vie est rythmée et calée sur mes enfants. Quand je rentre, je sais déjà qu'il y a deux petits bonhommes qui vont m'attendre avec le sourire aux lèvres et qui vont me sauter dans les bras. Je n'oublie pas ma belle-fille aussi qui me manque quand je suis loin d'elle", avait-t-il ajouté. Le chanteur y consacre d'ailleurs un titre intitulé Avant vous dans son nouvel album dans lequel il évoque sa paternité qui l'aura changé à jamais !