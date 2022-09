M. Pokora "changé" par la paternité : il brise le silence sur sa vie de famille

M. Pokora est de retour sur la scène musicale. Après une longue absence, le chanteur de 36 ans revient avec un album intitulé Épicentre et disponible dès le 4 novembre prochain. Un projet sur lequel il est revenu dans un entretien accordé à Bernard Montiel sur RFM ce samedi 10 septembre. Mais l'interprète de Juste un instant s'est également confié sur sa vie de famille, lui qui est père de deux fils : Isaiah (né le 20 janvier 2020) et Kenna (né le 24 avril 2021) - nés de sa relation avec sa compagne Christina Milian - mais aussi le beau-père de Violet (12 ans), la fille aînée de l'actrice, fruits de son ancien amour avec le rappeur The Game.

"Là, je suis en train de me dire que quand je suis parti, ils dormaient encore et je me demande ce qu'ils font maintenant", a-t-il déclaré en évoquant son rôle de père. "Ça m'a changé c'est sûr. Je me lève le matin et ce n'est plus pour moi. Toute ma vie est rythmée et calée sur mes enfants, s'est-il confié. Quand je rentre, je sais déjà qu'il y a deux petits bonhommes qui vont m'attendre avec le sourire aux lèvres et qui vont me sauter dans les bras. Je n'oublie pas ma belle-fille aussi qui me manque quand je suis loin d'elle."



La paternité en musique

Des enfants inspirants, même pour ses chansons. "Forcément, ça se ressent sur ma manière d'aborder mes albums, sur les thèmes que j'aborde", a expliqué l'ami d'Omar Sy, alors qu'un titre sur la paternité, intitulé Avant vous est présent sur son prochain album. "Je ne me sens plus de parler de boite de nuit, de rencontrer une fille dans une chanson...Ce ne sont plus les thèmes que j'aborde maintenant", a-t-il complété. Et ce n'est pas la première fois que le gagnant de la saison 1 de Danse avec les stars parle avec émotion de ses enfants.

"Ce rôle et pas un autre", écrivait-il à l'occasion de la fête des pères en partageant un adorable cliché de lui en train de porter ses deux fils et leur faire un câlin. Un père épanoui, soucieux de l'avenir des siens, mais également fatigué ! Car oui, cela demande beaucoup d'énergie de s'occuper de ses enfants. Heureusement qu'il a pu compter récemment sur quelques jours à la mer du côté de Saint-Tropez afin de recharger les batteries et de repartir de plus belle pour la rentrée.