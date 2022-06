Omar Sy (Jurassic World 3) : Cette autre star française dont il est très proche à Los Angeles

Omar Sy et M.Pokora ont connu une trajectoire de vie partiellement similaire, puisqu'ils vivent actuellement à Los Angeles avec leurs familles respectives, loin de la France et des caméras. Un destin qui a visiblement rapproché les deux artistes, qui passent beaucoup de temps ensemble dans la ville californienne. L'acteur de 44 ans, actuellement en pleine promotion pour le film Jurassic World 3, y est installé depuis quelques années avec sa femme Hélène et leurs enfants, tout comme M. Pokora qui y habite avec sa femme Christina Milian et leurs deux enfants, Kenna et Isaiah.

Omar Sy et M. pokora avaient notamment été aperçus ensemble en juillet 2019 à l'occasion d'un match de football, et plus précisément de la finale opposant le Sénégal, pays d'origine d'Omar Sy, à l'Algérie, en finale de la Coupe d'Afrique des nations. Un moment convivial partagé entre potes chez l'acteur, qu'ils avaient également vécu aux côtés de l'ex petit-ami de Kourtney Kardashian, Younes Bendjima.

Les inséparables

Quelques mois plus tard, le 26 septembre, la femme de l'acteur d'Intouchables partageait sur son compte Instagram une photo d'elle et son mari en compagnie du chanteur. "Un nouvel âge qui marquera le premier de ta vie de papa. Happy Birthday Matt Pokora and to your soulmate as well", écrivait Hélène Sy en légende, mentionnant ainsi trois informations, à savoir que Matt Pokora venait de fêter son anniversaire avec la famille Sy, qu'il était visiblement né le même jour que sa compagne, et surtout qu'il allait devenir père pour la première fois.