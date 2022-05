Festival de Cannes 2022 : Omar et Hélène Sy, amoureux glamours et élégants sur le tapis rouge

Deuxième soirée pour le 75e Festival de Cannes ! Après une cérémonie d'ouverture spectaculaire grâce à une Virginie Efira étincelante et une équipe familiale de Coupez ! menée par Michel Hazanavicius, ce fut au tour d'Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet et Mathieu Vadepied de marcher sur le mythique tapis rouge du Festival de Cannes pour présenter Tirailleurs. Dans ce drame mettant en lumière le rôle joué par les soldats sénégalais auprès de l'armée française lors de la Première guerre mondiale, Omar Sy incarne un père de famille dont le jeune fils est parti au front. Il se fixe alors une mission : celle de le retrouver, de combattre avec lui mais surtout de le protéger et de le ramener vivant.

Omar Sy était accompagné des membres de l'équipe de Tirailleurs avec lesquels il a travaillé mais pas que. Une autre partenaire, très importante elle aussi, a fait le déplacement pour épauler le comédien dans cet événement si marquant d'une carrière : sa femme Hélène Sy. Cette dernière se faisait d'ailleurs une joie de retrouver sa moitié sur les marches du palais des festivals il y a quelques heures. Déjà très chic pour le voyage, sa tenue n'avait pourtant rien à voir avec la belle robe noire, aux motifs semblables à une palme d'or, qu'elle portait pour l'occasion.

Toujours aussi amoureux qu'à leur rencontre impromptue survenue à la fin des années 1990, Hélène et Omar Sy ont pris la pose et dévoilé une nouvelle fois leur complicité devant les photographes. Près de vingt ans après leur coup de coeur, les tourtereaux s'aiment toujours autant, si ce n'est plus. Un bonheur qui aurait presque fait de l'ombre à l'autre star de la journée Tom Cruise.

Après trente années d'absence, Tom Cruise était de retour pour présenter Top Gun : Maverick de Joseph Kosinski. Une foule de fans et d'anonymes s'était réunie dans l'espoir d'apercevoir ne serait-ce qu'une seconde ce héros qui a fait rêver tant de cinéphiles et qui a créé des vocations. Quelle ne fut pas leur joie de constater que leur héros leur a accordé du temps avant de monter au sommet des marches, endroit même où Omar Sy respirait un bon dernier coup pour évacuer le stress de l'avant-projection des Tirailleurs...