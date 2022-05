Omar Sy et sa femme débarquent à Cannes : tenue luxueuse et colorée pour Hélène !

Si vous en doutiez, sachez qu'Omar Sy et son épouse Hélène sont toujours aussi amoureux ! C'est plus uni que jamais que le couple a pris place à bord d'un jet privé à l'aéroport du Bourget, direction... Cannes et son festival ! À événement d'une telle envergure, tenue de choix ! Hélène Sy n'a d'ailleurs pas attendu de monter les marches du palais des festivals et d'entendre crépiter les flashs pour sortir ses plus beaux looks. Pour le voyage, la belle brune a opté pour un jupe-chemise coloré et rayé signé Prada. Un ensemble frais et ensoleillé, bien loin l'univers du film que son mari Omar Sy vient défendre dans la compétition Un certain regard.

Ce mercredi 18 mai, Tirailleurs, drame historique réalisé par Mathieu Vadepied, est projeté. Le film retrace le destin des soldats sénégalais enrôlés dans la Première guerre mondiale au côté de l'armée française. Omar Sy y joue un père parti rejoindre son fils au front et tout faire pour le ramener sain et sauf à la fin du combat. Valeria Golino, présidente du jury que forment également Debra Granik, Joanna Kulig, Benjamin Biolay et Edgar Ramirez, aura la lourde tâche de décider si oui ou non, le film mérite le prix.