Omar Sy et sa femme Hélène : leur coup de foudre lors d'une rencontre improbable !

Depuis une dizaine d'années, Omar Sy a vu sa vie professionnelle évoluer radicalement : César du meilleur acteur, il est désormais à l'affiche de blockbusters américains et vient d'être nommé aux Golden Globes pour son rôle dans Lupin. Mais près de lui, si beaucoup de choses ont changé, un pilier reste immuable : son couple avec Hélène, sa femme depuis plus de 20 ans et la mère de ses cinq enfants.

Pourtant, le couple, qui a désormais déménagé à Los Angeles, aurait pu ne jamais se connaître ! En effet, le jour de leur rencontre, ils n'étaient pas vraiment censés se voir : Omar Sy était venu rendre visite à une amie qui se trouvait être... la colocataire d'Hélène. "On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'une amie artiste qui vivait chez moi, dans un appartement des Buttes-Chaumont", a raconté Hélène dans Elle, en 2015. Et le destin les a mis sur la route l'un de l'autre. "Omar et elle étaient copains de lycée. (...) Ils avaient rendez-vous, mais elle n'était pas là, c'est donc moi qui l'a accueilli", a-t-elle fait savoir.

Sa fille Selly passe un cap

Tout de suite le courant est passé entre eux, qui avaient discuté ce soir là jusqu'à 5 heures du matin ! Une évidence qui a abouti à un mariage splendide, en juillet 2007, après plusieurs années de relation. Mais surtout, à 5 enfants magnifiques, longtemps très protégés par leurs parents qui refusaient de montrer leur visage. Une grande tribu qui vit à Los Angeles avec l'acteur, constituée de trois filles et deux garçons, dont l'aînée, Selly, vient de fêter ses 21 ans. L'occasion pour l'ancien complice de Fred Testot de lui déclarer son amour. "21 ans que tu me fais grandir... Je suis fier de la femme que tu es. Même si tu resteras toujours cette petite fille dans mes bras et dans mon coeur. Je te souhaite de toujours rester libre, juste et entière", avait-il écrit en légende d'une photo d'eux il y a quelques années, prise alors que la jeune fille était encore toute petite.