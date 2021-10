Omar Sy fier : sa fille Sabah a déjà 18 ans, messages et photos de famille

Sabah est l'une des plus grandes de cette famille de cinq enfants, après son aînée Selly. Tous vivent désormais aux États-Unis, en Californie, d'où leur papa Omar Sy mène une carrière en plein essor, propulsée par le succès international de Lupin (Netflix). Là bas, ils y vivent "plus libres" et sont bien moins renvoyés "à leurs origines qu'en France, où les choses ont bien changé", comme l'avait déploré Hélène Sy.

Omar Sy a toujours été très fusionnel avec ses filles. C'est d'ailleurs ce qui le "fascine le plus". "Comme je suis devenu papa très jeune et que ma femme a du caractère, j'ai vite compris que pour me permettre de rester un enfant, la première chose à faire était de devenir adulte. Si j'avais été dans le déni des responsabilités, la réalité m'aurait rattrapé. Il aurait fallu grandir d'un coup et je n'aurais plus eu le temps de déconner du tout. Mais assumer très tôt mon rôle de mari et de père me permet aujourd'hui d'avoir du temps libre", avait-il confié à Version Femina. Un fabuleux destin.