Omar Sy : Sa doublure dans Lupin condamnée à de la prison ferme

D'après les informations du Parisien,, le cascadeur d'Omar Sy dans la série Lupin, diffusée sur Netflix, a été arrêté le 15 août dernier pour avoir causé un accident dans les rues de Rosny-sous-Bois. Son procès s'est tenu mercredi 8 septembre au tribunal judiciaire de Bobigny.

Concernant les faits, l'homme de 25 ans a remonté "les voies en sens inverse", sans casque avec un véhicule non homologué. Après avoir mis en danger les piétons, ce dernier a été arrêté par des policiers de la BAC (brigade anti-criminalité) en civil qui l'ont suivi et qui ont tenté de l'arrêter à maintes reprises. "On m'a volé une moto il y a quelques mois, s'est-il défendu durant l'audience. Je n'ai pas vu que c'étaient des policiers. C'était l'appréhension." Une tentative de fuite qui s'est malheureusement soldée par un accident. Arrivé à une intersection, le jeune cascadeur a été percuté par une voiture et s'est retrouvé au sol une dizaine de mètres plus loin. "Ça aurait pu être plus grave et je n'aurais peut-être pas pu être ici", a-t-il expliqué lors de son audience. Résultat : double fracture de la malléole.

Deux ans de prison

Une conduite dangereuse que le jeune homme de 25 ans a souvent adopté en vue de diffuser ses performances sur son compte Instagram. "Avec votre profession, vous connaissez les risques, en plus", s'est interrogé la cour. Et de poursuivre : "À un moment, vous avez même essayé de faire tomber une grosse poubelle avec le pied pour arrêter la course-poursuite". Des faits que le cascadeur a reconnu. "Ce sont des bêtises. Je m'excuse", a-t-il indiqué.

Après trois semaines en détention et un séjour à l'hôpital, le jeune cascadeur a écopé de deux ans de prison ferme, dont un avec sursis. Sans compter qu'il ne pourra plus conduire de véhicule terrestre pendant deux ans. Toutefois, le tribunal a indiqué que sa peine sera aménagée. Doublure d'Omar Sy, ce dernier fait partie de "la plus grande boîte de cascades en France et dans le monde", a expliqué son avocat soulignant également que le jeune homme a aussi "travaillé avec le fils de Rémy Julienne".