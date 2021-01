Rémy Julienne dans le coma : son état est "sérieux", son entourage donne des nouvelles

L'hospitalisation de Rémy Julienne avait été rendue publique par son ami Jean-Pierre Door. Le cardiologue et député LR du Loiret a publié un message sur sa page Facebook le 11 janvier 2021 et révélé aux internautes que Rémy Julienne se trouvait dans le coma depuis plus d'une semaine. "Au moment où Rémi Julienne lutte contre le Covid 19, j'ai le souvenir de cette journée où l'inauguration de la place de Cepoy qui porte son nom avait réuni des personnalités du cinéma", écrivait Jean-Pierre Door en légende d'une photo sur laquelle apparaissent Jean-Paul Belmondo, Rémy Julienne et Charles Gérard, décédé en septembre 2019. France 3 Régions Centre-Val-de-Loire précisait de son côté que Rémy Julienne est hospitalisé à Montargis "dans un état sérieux" et que Jean-Pierre Door lui "rend visite régulièrement".

La carrière de Rémy Julienne a été lancée en 1964 avec le film Fantômas. Il a ensuite participé à de grands films du cinéma français comme La Grande Vadrouille, Le Gendarme de Saint-Tropez, L'As des as et Taxi 2 (où le caméraman Alain Dutartre avait trouvé la mort et Rémy Julienne avait été condamné à 13 000 euros d'amende et écope de 18 mois de prison avec sursis), mais aussi des films internationaux comme plusieurs James Bond.

Devenu une référence dans le monde des cascades, Rémy Julienne a inspiré ses fils, Dominique et Michel, ainsi que son petit-fils David. Les trois hommes ont fait carrière dans la gestion des cascades automobiles.