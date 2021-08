Omar Sy, papa touchant avec sa fille de 4 ans : moment important pour Amani-Nour

Cette dernière, qui apparaît de dos, porte un joli sac à dos rose avec des licornes dessus. Des perles colorées dans les cheveux, Amani-Nour est vêtue d'un short en jean et d'un t-shirt. Omar Sy, lui, est habillé d'un jean, d'un t-shirt noir et d'une paire de sneakers blanches et bleues. Bien qu'il fasse également dos à l'objectif, on peut voir qu'il porte un masque chirurgical. Le cliché a été repartagé par l'heureux papa poule, via sa story Instagram.

Les parents de Selly, Sabah, Alhadji, Tidiane et Amani-Nour (19, 17, 14, 11 et 4 ans) ont reçu une kyrielle de compliments et de voeux dans l'espace commentaires, de la part de leurs fans. "Un moment pur plaisir", "Trop mignon", "Faire sa rentrée scolaire avec son papounet !", "Magnifique", "Bonne rentrée princesse", "Daddy cool", peut-on notamment lire sous le post.