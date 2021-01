Omar Sy (Lupin) pardonné par Edouard Philippe après une petite boulette

Pour l'instant, Netflix n'a dévoilé que cinq épisodes de Lupin. La suite ne devrait plus tarder, comme l'a précisé le réalisateur, Louis Leterrier, à Allociné. "C'est en boîte, ça a déjà été tourné et très bien tourné par deux réalisateurs que l'on va bientôt annoncer et qui sont incroyables, a-t-il expliqué. Je suis comme vous, j'ai rendu ma copie et maintenant je suis spectateur. J'ai tellement hâte de découvrir ce qu'ils ont fait. J'ai accès aux rushs et j'ai regardé ce qu'ils ont fait. Si vous avez aimé cette partie, vous allez trouver la deuxième partie absolument incroyable." Patience, patience...