Anya Taylor-Joy (Le jeu de la dame) "trop laide" pour le cinéma ? "J'ai un physique bizarre..."

On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Il en va certainement de même pour les jeunes beautés. Anya Taylor-Joy, par exemple, est peut-être la vedette de la série Le jeu de la dame sur Netflix. Elle est sans doute, aussi, une égérie de charme et de grâce, notamment pour Viktor and Rolf. Hélas... elle ne peut pas se voir en peinture. C'est bien simple, la jeune comédienne voit si flou dans le reflet du miroir qu'elle affirme ne pas être assez jolie pour tourner au cinéma.

"Je ne me suis jamais considérée comme étant belle, et je ne pense pas que je changerai d'avis un jour, a-t-elle expliqué au journal The Sun. Je crois que je ne suis même pas assez belle pour être sur grand écran. Je sais que ça sonne un peu pathétique de dire ça, et mon petit-ami m'a prévenue que les gens allaient penser que je suis stupide de dire ce genre de choses. Mais je crois juste que j'ai un physique bizarre. Je n'irais jamais au cinéma pour voir mes films. L'avantage de vivre dans sa propre peau, c'est qu'on n'a jamais vraiment besoin de voir son visage." Cette tirade, le septième art ne la valide pas du tout. A 24 ans à peine, Anya Taylor-Joy a déjà tourné pour Robert Eggers, M. Night Shyamalan ou encore Marjane Satrapi. Pas mal, pour une jeune femme en quête de confiance en soi.

Avant de devenir actrice, Anya Taylor-Joy avait été repérée par l'agence de mannequinat Storm Management. Ce qui ne l'a toujours pas fait changer d'avis. Le 30 juin dernier, elle était à l'affiche du film Emma, d"Autumn de Wilde, tiré du roman de Jane Austen. Mais elle aurait fait une crise d'angoisse à l'idée de rejoindre l'aventure. "Je me suis dit que j'allais être la toute première Emma à être laide, poursuit-elle. Je ne pouvais pas faire ça. D'autant plus que ma première réplique, c'est : 'Je suis belle, intelligente et riche.'"