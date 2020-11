Le Jeu de la Dame (Netflix) : Anya Taylor-Joy amoureuse, qui est son compagnon ?

En cette période de reconfinement, un des grands gagnants n'est autre que le géant du visionnage sur plateforme, le dénommé Netflix. Et l'un de ses programmes qui cartonnent en ce moment est consacré... aux échecs ! Avec Le Jeu de la Dame, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur cette discipline et de découvrir la discrète actrice Anya Taylor-Joy.

Agée de seulement 24 ans et née à Miami en Floride - mais avec des origines argentino-américano-britannique - Anya Taylor-Joy impressionne dans la série où elle incarne le personnage de Beth Harmon, jeune joueuse obsédée par les échecs et la victoire. Outre son goût prononcé pour des parties alambiquées à base de défense sicilienne, elle est aussi curieuse de la gent masculine. Dans la vraie vie, l'actrice est une femme amoureuse, en couple avec Ben Seed. L'histoire de coeur des deux tourtereaux avait été révélée par la presse anglaise en mai 2020 alors qu'ils étaient vus en promenade dans les rues de Londres. Peu d'information ont filtré sur le jeune homme, dont on sait cependant qu'il est photographe et a mitraillé plusieurs personnalités dont Ian McKellen et Ellie Goulding. Il se murmure qu'Anya Taylor-Joy serait tombée amoureuse en posant pour lui...

Auparavant, l'actrice avait été fiancée à Eoin Macken, mannequin, acteur et réalisateur irlandais de 37 ans avec qui elle avait tourné dans le film Here Are the Young Men. Très discrète sur sa vie privée, elle n'avait jamais commenté leur rupture mais un fan de l'actrice avait commenté sur Reddit qu'elle n'avait plus de bague au doigt...

Avant de cartonner dans Le Jeu de la Dame, Anya Taylor-Joy elle était apparue au cinéma dans The Witch, Spilt, Glass ou encore Radioactive. En 2020, elle était aussi à l'affiche du film Les nouveaux mutants. A la télévision, on a également pu la voir dans la série Peaky Blinders.