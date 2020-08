"Les Nouveaux Mutants" : La relève des X-Men est arrivée, ça va saigner !

Rares sont les films qui mettent en parallèle l'horreur et l'adolescence. C'est pourtant le cas du film Les Nouveaux Mutants qui met en scène les angoisses et les difficultés propres à cette période de transition.

Dans ce film, qui réunit plusieurs jeunes acteurs très prometteurs comme Maisie Williams (Game of Thrones), Anya Taylor-Joy (Split), Charlie Heaton (Stranger Things), Alice Braga (Je suis une légende), Henry Zaga (Teen Wolf) et Blu Hunt (The Originals), on suit le parcours de quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, les surveille attentivement et s'efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu'une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour l'établissement, d'étranges événements font leur apparition. Les jeunes mutants sont frappés d'hallucinations et de flash-backs, et leurs nouvelles capacités – ainsi que leur amitié – sont violemment mises à l'épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie.

"On voulait que ce soit un récit horrifique qui évoque les terribles affres d'un adolescent en quête d'identité", raconte Joh Boone, le réalisateur. "Les Nouveaux Mutants est, pour l'essentiel, un récit d'apprentissage sur de jeunes adultes qui doivent accepter leur passé pour aller de l'avant et affronter l'avenir, raconte la productrice Karen Rosenfelt. Nous avons tous un passé qu'il nous faut conjurer et, dans ce film, on voulait évoquer cette thématique dont les enjeux émotionnels sont très forts." Car c'est bien de cela qu'il s'agit : rappeler que l'adolescence est un récit d'horreur à part entière !

Premier spin off de la saga X-Men, écrit "à une époque où on pensait que les X-Men étaient morts", Les Nouveaux Mutants est dans la juste lignée de l'univers Marvel. "Même si on y évoque des thèmes similaires issus de la BD, c'est une histoire qui se suffit à elle-même, déclare Boone. Certes, il y a des références aux X-Men et nos personnages connaissent ces derniers, mais c'est un univers à part entière : si ces personnages évoluaient dans un film de X-Men, ils feraient figure d'outsiders." "Ça reste un film d'horreur, précise Boone, mais il est plus proche d'un roman d'horreur. Si bien qu'il est surtout axé sur la psychologie des personnages, avec une dimension horrifique en prime !"

Les Nouveaux Mutants sortira au cinéma le 26 août 2020.