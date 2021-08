Omar Sy : Sa doublure dans Lupin arrêtée et placée en garde à vue

Participer à un rodéo urbain dans une série et dans la vraie vie n'a pas les mêmes conséquences. Un homme connu pour être la doublure d'Omar Sy dans la série Lupin (Netflix) en sait quelque chose...

Mardi 17 août 2021, Franceinfo a rapporté que cet individu à l'identité non révélée a été arrêté dans l'après-midi du 15 août dernier en Seine-Saint-Denis. L'homme a été repéré dans un premier temps par la BAC de Rosny-sous-Bois alors qu'il ne portait pas de casque et qu'il circulait "sur une moto-cross non-homologuée qui faisait des slaloms et des roues arrières à contre-sens sur le parking d'un centre commercial." Les policiers, à pied, ont alors tenté d'arrêter la doublure d'Omar Sy lorsqu'elle a poursuivi sa route sur le parking d'un restaurant McDonald's. Sauf que le conducteur a refusé d'obtempérer et a roulé sur le pied de l'un des policiers avant de prendre la direction de Montreuil.

Mais l'homme ne s'est pas arrêté là. Franceinfo poursuit en relatant que l'homme a été aperçu deux heures plus tard en train de faire du rodéo à Montreuil. Une fois encore il a refusé d'obtempérer et a pris la direction du Val-de-Marne. Il a ensuite été localisé à Drancy avec d'autres conducteurs de deux roues. Tous ont prisl'autoroute A3 en direction d'Aulnay-sous-Bois. C'est sur cette même autoroute qu'ils ont été repérés par les motards de la Compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis, au niveau de la sortie Bondy Nord. La doublure d'Omar Sy a alors pris à nouveau la fuite et s'est engagé sur l'autoroute A86 à contre-sens sur la bande d'arrêt d'urgence. Après être entrée dans le tunnel de Nogent-sur-Marne, il est sorti au Perreux, où il a provoqué un accident. Il a percuté un véhicule en circulation et a alors été interpellé. La conductrice de la voiture, sous le choc, a fait l'objet d'une prise en charge médicale.

Selon une source policière, le cascadeur devait être déféré devant le juge du parquet de Bobigny mardi 17 août.