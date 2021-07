Charlotte Namura mariée à Jean-Luc (Star Ac) : cri d'amour pour leur anniversaire, photos inédites

Comment ne pas être hyper jaloux de la relation de Charlotte Namura et de Jean-Luc Guizonne ? Les deux personnalités se sont mariées il y a déjà quatre ans. Les jeunes mariés fêtent ainsi leurs noces de cire, le mercredi 7 juillet 2021. Un amour gardé intact malgré les difficultés qu'impliquent une relation publique.

"Un jour, je raconterai qui nous sommes et le couple que nous formons. Le binôme inséparable.

Un jour, il faudra expliquer tout ce par quoi nous sommes passés toi et moi. Des épreuves dont peu se relèveraient. Des obstacles, et des gens méchants, qui n'auront jamais eu raison de nous. Ce qui nous a entouré n'a pas toujours été facile, mais c'est ça qui a renforcé notre amour infini. Notre bulle est indestructible. On forme une équipe toi et moi. Je suis tellement fière de chaque pas que nous avons fait ensemble, de la ligne que nous avons suivi", a développé Charlotte Namura sur Instagram, tout en dévoilant une photo inédite de leur mariage.

On voit l'ancien de la Star Academy classe en costume bordeaux et noeud papillon. La journaliste avait choisi une longue robe blanche plutôt classique couplée d'une longue cape. Un long chemin parcouru depuis la demande en mariage de Jean-Luc Guizonne dans l'émission Cinq à Sept (TF1). "Depuis 4 ans nous avons dit oui. Oui à l'amour, oui à s'élever l'un et l'autre, oui à braver les difficultés, oui à l'éternité avec toi. Tu es un homme incroyablement bon. Tu as des valeurs, du coeur, du respect et une bienveillance sans faille. Joyeux anniversaire de mariage mon amour de ma vie. Je t'aime mon mari", a-t-elle ajouté avec émotion.