Omar Sy et sa femme Hélène : moment de complicité, et de fierté, pour les 10 ans d'Intouchables

Dix ans, déjà. Difficile de réaliser que le film Intouchables est sorti, en France, en salles, le 2 novembre 2011. Il y a une décennie, les spectateurs riaient, pleuraient, vibraient en découvrant le duo formé par Philippe et Driss. Et ils ont à nouveau retrouvé le sourire, le 15 novembre 2021, puisque le long-métrage a fêté son anniversaire, au cinéma UGC Normandie de Paris, en présence de l'équipe du film. Eric Toledano et Olivier Nakache, mais aussi François Cluzet et Omar Sy, se sont donc déplacés jusque dans le huitième arrondissement de notre capitale pour se replonger dans le passé.

Tant de reconnaissance envers vous tous

La ville lumière n'est pas la porte à côté pour Omar Sy, qui vit désormais à Los Angeles. L'Amérique s'arrache le comédien, que l'on retrouvera avec Chris Pratt en 2022 dans la suite de la saga Jurassic World, mais lui n'oublie pas ses racines. Son rôle dans le 3e plus gros succès du cinéma français a changé sa vie "à tant d'égards et d'endroits", se souvenait-il le jour de la date anniversaire. "Merci à vous tous qui ont fait de ce film une si belle et extraordinaire aventure, écrivait l'acteur de 43 ans, sur son compte Instagram. Merci à Eric Toledano et Olivier Nakache de me l'avoir offerte avec tant de confiance et de bienveillance. Merci à François Cluzet de m'avoir tant guidé, donné et appris. Tant de reconnaissance envers vous tous. Merci."