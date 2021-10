Omar Sy avec sa maman au Sénégal : photos de famille touchantes, retour aux origines

Comme chaque année, Omar Sy fait son grand pèlerinage au Sénégal. Depuis une plage privée de la ville de Mbour, sur la côte, l'acteur français expatrié aux États-Unis a tendrement pris la pose avec sa maman. Larges sourires, fleurs et cocotiers : ces retours sur les terres de sa famille semblent être toujours aussi agréables et touchants. De jolis clichés publiés sur le compte Instagram d'Omar Sy le lundi 25 octobre 2021.

Son épouse, Hélène Sy, a également fait paraître un trombinoscope de ce séjour sénégalais sur les réseaux sociaux. On pouvait alors découvrir des photos de paysages, de masques traditionnels, de nature et de grandes étendues verdoyantes. "Les choses les plus simples dans sa vie sont les plus vraies", a écrit la présidente de l'association CéKeDuBonheur en légende.