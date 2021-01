Omar Sy complètement dérouté face à une star d'Hollywood : "J'ai perdu mes moyens"

Omar Sy a beau être installé à Los Angeles depuis plusieurs années, avoir été au casting de X-Men et être à la tête d'une série n°1 aux États-Unis, il n'en reste pas moins impressionné de rencontrer de grands acteurs. Dans une interview à Konbini publiée le mardi 12 janvier 2021, l'acteur de la fiction Lupin a avoué avoir perdu ses moyens à la vue d'une de ses idoles : Harrison Ford. L'adolescent fan a pris le dessus sur l'acteur professionnel.

"Harrison Ford m'a impressionné parce qu'en fait, j'ai perdu mes moyens. Je n'ai pas pu être cool, genre : 'C'est normal que je sois là, je suis détendu et il n'y a pas de problème. Tu es Tom Hanks ? Comment ça va, Tom ? Tu as bien dormi, cool ?' J'arrive à faire ça, j'arrive à masquer l'excitation du petit enfant. Là, lui, je n'ai pas réussi, j'ai perdu mes moyens, je n'arrivais pas trop à lui parler", a déploré Omar Sy, amusé par l'anecdote.

L'acteur semble avoir profité d'un moment de tranquillité de Harrison Ford pour aller à sa rencontre. "Quand il était en train de prendre son café, j'attendais qu'il termine avant d'y aller, moi, chercher le mien. 'C'est bon, t'as fini là ? J'y vais. C'est bon ça se passe bien là ? Ouais ouais, tranquille !' Je traçais, je n'arrivais pas à être devant lui", s'est-il souvenu, toujours au micro de Konbini. Les deux acteurs ont tourné ensemble dans L'appel de la forêt sorti en 2020.

Durant cette interview, Omar Sy en a dit plus sur ses projets futurs. Sa carrière aux États-Unis se passe toujours aussi bien, malgré le tournage un peu compliqué du prochain Jurrasic Park. "Ma partie devait se faire à Londres et à Malte. Le Covid a été très compliqué, donc toute la partie à Malte est finalement devenue une partie à Londres... Ouais, beaucoup de tests, parce que très grande équipe, les assurances et tout, c'était un bazar", a-t-il raconté. On avait déjà pu le voir dans Jurassic World, en 2015.