Omar Sy expatrié en famille aux Etats-Unis : a-t-il prévu de revenir en France ?

Le gentleman cambrioleur a un nouveau visage. Le 8 janvier 2021, Netflix met en ligne les cinq premiers épisodes de la série Lupin, dans laquelle Omar Sy incarne le fieffé filou - soit la moitié de la première saison. Une aubaine pour le comédien, fan du personnage, qui a eu l'occasion de faire briller les rues de Paris et ses plus beaux monuments. Si tourner au Louvre ou au musée d'Orsay étaient des rêves, voilà qu'ils sont réalisés ! Depuis huit ans, pourtant, l'acteur a préféré quitter la ville lumière pour vivre en Amérique, à Los Angeles.

Je n'ai pas le sentiment d'être parti

Aura-t-on, bientôt, la chance de croiser Omar Sy au Franprix du coin ? Visiblement pas. Le déménagement n'est tout simplement "pas prévu". "Mais je n'ai pas le sentiment d'être parti, explique-t-il dans les colonnes du journal Le Parisien. Je passe du temps ici, je travaille ici quand même. Là, je suis très content de présenter une série française, produite en France avec un casting français, tournée à Paris, en français... J'ai beau vivre à l'étranger, je reste très 'cocorico' malgré tout."

Ça a été un choc. Ça m'a fait comprendre que nous devions changer de vie

Pour rappel, Omar Sy avait choisi de changer de continent, avec sa femme Hélène, pour le bien de leurs cinq enfants. Pour leur offrir une liberté différente, après le succès immense de leur père, dans Intouchables, en 2011. "Quand je les conduisais à l'école, cela m'avait marqué de voir que je n'étais plus leur père et qu'ils n'étaient que les enfants d'Omar Sy, regrettait-il dans les pages de Vanity Fair. Ils commençaient à perdre leurs prénoms. Je venais d'envahir leur espace, l'école. Ça a été un choc. Ça m'a fait comprendre que nous devions changer de vie."

Le public, lui, ne semble pas trop ressentir la différence. Selon le sondage annuel de l'Ifop pour le JDD, l'acteur reste la deuxième personnalité masculine préférée des Français. "Bien sûr que c'est touchant, se réjouit-il. Je suis très honoré. Mais je relativise. Je ne pense pas être responsable de ça. Les gens le décident malgré moi et s'ils décident l'inverse demain, je n'y pourrai rien non plus." Direction Netflix pour découvrir, quoiqu'il arrive, ses nouvelles aventures...

Retrouvez l'interview d'Omar Sy dans le journal Le Parisien du 8 janvier 2021.