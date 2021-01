Omar Sy : Tapis rouge et avant-première avec son chat pour sa nouvelle série

À Vif, Le Flic de Belleville, Police... Omar Sy enchaîne les films et les rôles ! Ses fans le découvriront dans la peau d'Assane Diop, héros de la série Lupin. L'acteur et sa partenaire Ludivine Sagnier ont célébré la sortie de leur première saison avec un tapis rouge et une avant-première, un événement devenu rare à cause de la pandémie de Covid-19.

"Ce soir, c'est tapis rouge pour l'avant-première de Lupin...", écrit Omar Sy sur Instagram ce mercredi 6 janvier 2021. L'acteur de 42 ans a précisé que cette avant-première se déroulait à son domicile ! Il a reçu de la part de Netflix un photocall et un tapis rouge et les a installés chez lui, pour retrouver la frénésie d'un vrai red carpet et des photographes.

À cette projection à domicile, Omar Sy a emmené son chat ! Ses collègues Ludivine Sagnier, Shirine Boutella et Clotilde Hesme se sont également prêtés au jeu. En commentaire, Oxmo Puccino, Arthur et Cathy Guetta se sont joints à la fête !