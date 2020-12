Harrison Ford, 78 ans : de retour pour "Indiana Jones 5" !

En voilà une surprise ! À 78 ans, Harrison Ford va renfiler le costume d'Indiana Jones pour un cinquième et dernier film. Disney a annoncé l'heureuse nouvelle le 10 décembre 2020, lors de sa conférence annuelle (virtuelle) avec ses investisseurs, avant qu'un tweet ne vienne confirmer l'information au public. Le nouveau film qui devrait sortir au mois de juillet 2022 sera réalisé, non pas par Steven Spielberg, mais par James Mangold. Ces dernières années, l'Américain s'était illustré en tant que réalisateur avec Walk the Line (2005), Night and Day (2010), Wolverine : Le Combat de l'immortel (2013), Logan (2017) ou plus récemment avec Le Mans 66.

"Lucasfilm [la société de production de George Lucas, le créateur d'Indiana Jones, NDLR] est en pré-production pour le prochain volet d'Indiana Jones. James Mangold sera aux commandes, le réalisateur de Ford v Ferrari, et Indy en personne, Harrison Ford, sera de retour pour continuer le voyage de son personnage iconique. L'aventure arrive en juillet 2022", les internautes ont-ils pu apprendre sur le compte Twitter de Disney jeudi. Le site américain Deadline a ajouté que le tournage devrait commencer au printemps prochain. Contrairement à ce qu'avaient pu avancer certaines rumeurs ces dernières semaines, l'acteur Chris Pratt ne semble pas faire partie du projet.

Harrison Ford avait donné vie à Indiana Jones en 1981, dans le tout premier film Les Aventuriers de l'arche perdue, réalisé par Steven Spielberg. Le duo avait poursuivi cette fructueuse collaboration avec quatre autres films : Indiana Jones et le Temple maudit (1984), puis Indiana Jones et la Dernière Croisade (1989), et enfin Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal (2008). Le 8 décembre 2020, le producteur Frank Marshall avait balayé les rumeurs évoquant le remplacement d'Harrison Ford par un acteur plus jeune : "Nous travaillons sur le scénario. Il n'y aura qu'un seul Indiana Jones, et c'est Harrison Ford."

Déjà en 2013, l'acteur avait confié qu'il lui semblait "parfaitement approprié" de revenir dans la peau de l'archéologue intrépide : "Nous avons vu le personnage évoluer et grandir sur une période de temps et c'est parfaitement approprié, et OK, pour lui de revenir avec un grand film", avait-il déclaré au Daily Telegraph. "Pour moi, ce qui était intéressant à propos du personnage, c'est qu'il a prévalu, qu'il avait du courage, qu'il avait de l'esprit, qu'il avait de l'intelligence, qu'il avait peur et qu'il a quand même réussi à survivre. Ça je peux le faire."