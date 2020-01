George Lucas et Baby Yoda (The Mandalorian) : la rencontre au sommet

S'il y a bien une raison de s'abonner à Disney+, c'est celle-ci. Que l'on soit fan de la saga Star Wars ou non, difficile de mémoire d'homme de penser à une créature de cinéma plus mignonne que Baby Yoda. Initialement nommé "L'Enfant" – "The Child" en VO –, il est très rapidement devenu la coqueluche des internautes, qui ne cessent de détourner la moindre de ses expressions. Il était donc naturel qu'on lui accorde l'honneur de rencontrer son grand-père, le créateur originel, Monsieur George Lucas. Sur les réseaux sociaux, Jon Favreau, créateur, producteur exécutif et scénariste de la série The Mandalorian, a partagé une photographie de ce duel de choc... sans sabre laser.

Ce souvenir a été immortalisé sur le plateau de tournage de la deuxième saison du show, qui a débuté en novembre 2019. On y aperçoit Baby Yoda, vêtu de son traditionnel habit beige, dans les bras de George Lucas. Il faut espérer que le créateur de Star Wars se soit montré soigneux... car la petite marionnette vaut son pesant d'or. 5 millions de dollars pour être exact. Une information révélée par l'un des acteurs de la série, Adam Pally, qui incarne un Scout Trooper dans le dernier épisode de la première saison. "La première fois que j'ai tourné la scène où je devais le frapper, je me souviens qu'ils ont crié 'Coupez !', raconte-t-il à Entertainment Weekly. Et Jon, qui regardait la scène sur son écran, est descendu et m'a dit : 'Je voulais juste que tu saches que c'est notre version personnage de Yoda, et qu'il coûte, genre, 5 millions de dollars.'"