Indiana Jones et le temple maudit : Qu'est devenu le petit Demi-Lune ?

Tous les fans s'en souviennent, mais trop peu savent ce qu'il est devenu. Demi-Lune, c'est le petit garçon espiègle et brillant pour lequel Indiana Jones se prend d'affection, dans le volet du Temple maudit, diffusé ce mercredi soir à 21h sur M6. L'occasion d'en savoir plus sur cet acteur qui a joué dans un autre chef-d'oeuvre de notre enfance...

Commençons par dire que l'adorable Demi-Lune vole un peu la vedette à l'aventurier Harrison Ford. Steven Spielberg a l'oeil, c'est lui qui a repéré le garçonnet vietnamo-américain à l'âge de 12 ans. Il a même passé le casting dans son école primaire, avec son frère. Indiana Jones et le temple maudit sera son tout premier film, sorti en 1984.

Mais il ne faudra pas longtemps au petit Ke Huy Quan (de son vrai nom) pour retrouver le chemin des studios. L'année d'après, il tourne une nouvelle fois dans un film de Steven Spielberg, dans le classique Les Goonies. Il y interprète l'inventeur de la bande, Richard "Data" Wang. Grâce à ces apparitions, Ke Huy Quan continuera à jouer dans plusieurs fils, aussi bien américains qu'asiatiques.

Pour les besoins du film Indiana Jones et le temple maudit, Ke Huy Quan, également connu sous le nom de Jonathan Ke Quan, avait appris le taekwondo. Continuant à pratiquer la discipline, il est devenu le chorégraphe des X-Men, pour les scènes de combat.

Sa carrière d'acteur a d'ailleurs été relancée l'année dernière. En septembre 2019, il a rejoint le casting du film Netflix Finding Ohana. En janvier 2020, il a annoncé sa participation au film de science-fiction Everything Everywhere All at Once.

Indiana Jones et le temple maudit avait engendré 333 millions de dollars de recettes à travers le monde. Rien qu'aux États-Unis, plus de 53 millions de tickets de cinéma avaient été vendus.