Indiana Jones : Que devient la sublime Alison Doody alias Elsa Schneider ?

En 1989 sortait sur les écrans de cinéma le film Indiana Jones et la dernière croisade, réalisé par Steven Spielberg. Un carton au box-office avec 474 millions de dollars de recettes et un nouveau succès pour l'acteur principal, Harrison Ford. En revanche, le grand public semble avoir un peu oublié celle qui jouait à ses côtés, Alison Doody.

Deux franchises à succès, bientôt la gloire ?

Dans le film d'aventures, l'actrice jouait une archéologue autrichienne nommée Elsa Schneider. Elle faisait la rencontre d'Indiana Jones à Venise, alors que ce dernier était à la recherche de son père - joué par Sean Connery - mystérieusement disparu et qui collaborait avec elle. Ce n'était pas la première fois de sa jeune carrière, entamée au cinéma en 1985, qu'Alison Doody rejoignait le casting d'une franchise à succès. Auparavant, elle était ainsi apparue dans Dangereusement vôtre, quatorzième film de la collection James Bond avec Roger Moore. Malheureusement, après Indiana Jones, sa carrière n'a pas franchement décollé, même si elle n'a jamais cessé de tourner.

Elle rate le coche de la notoriété

Après 1989, Alison Doody a joué dans une bonne quinzaine de films, mais plusieurs ont finalement atterri directement sur le petit écran sans passer par la case cinéma. La faute, entre autres, à de mauvais choix. En 1994, c'est au côté de l'acteur Charlie Sheen qu'on la retrouvait dans Major League II, un film détruit par la critique, mais qui récoltera tout de même plus de 30 millions de dollars au box-office. S'ensuivra presque une dizaine d'années sans jouer sur le grand écran. En 2003, elle joue encore au côté d'un autre acteur connu, Michael Caine, dans le film The Actors. Par la suite, on la verra dans We Still Kill the Old Way ou Division 19. En 2020, elle était attendue dans un film indien tourné en langue télougou, intitulé RRR.

Alison Doody, d'origine irlandaise et aujourd'hui âgée de 54 ans, a aussi fait de rares apparitions sur le petit écran. Elle a notamment joué dans quelques épisodes de la série Waking the Dead.

Côté vie privée, elle a été mariée à Gavin O'Reilly de 1994 à 2006 et a fréquenté Douglas De Jager de 2011 à 2012, année de la mort de ce dernier. Elle est aussi la maman de deux enfants : Alanna et Lauren.