Madonna, Ludivine Sagnier, Omar Sy... Déjeuner improbable chez Jean Imbert

Un dîner qui semble s'être décidé à la dernière minute. Hier soir, Mouloud Achour, Ludivine Sagnier, JR et Ladj Ly étaient tous réunis pour être au plus près d'Oxmo Puccino, décoré chevalier des Arts et des Lettres. Madonna, elle, avait du temps à tuer. Contrainte d'annuler un concert prévu dimanche 1er mars à Paris à cause d'une blessure, la créatrice du Madame X Tour a profité d'une soirée dans la ville de l'amour pour sortir avec son nouveau compagnon Ahlamalik. D'après le Parisien, la reine de la pop souffrirait d'une déchirure des ligaments du genou. On imagine que les mets de Jean Imbert ont su apaiser ses maux.

Omar Sy, Ludivine Sagnier, Madonna et tous les autres ont pu découvrir la carte de l'ancien candidat de Top Chef (M6). Avec Mamie, Jean Imbert revisite les plats de son enfance. On imagine qu'ils ont pu déguster des oeufs mayo à la truffe noire ou une soupe de cresson au chèvre frais en entrée, ainsi qu'un boeuf bourguignon ou des ris de veau en plat principal. Pour le dessert, les convives avaient le choix entre plusieurs créations de chez Cédric Grolet.