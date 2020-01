Jean Imbert (Top Chef) : Son incroyable brunch avec Beyoncé et Jay-Z

Des fourneaux du Val-de-Marne aux cuisines des plus grandes stars américaines, il n'y a qu'un pas ! Révélé dans l'émission Top Chef 2012, Jean Imbert est devenu une figure incontournable de l'art culinaire à la Française. Le chef de 38 ans a aujourd'hui réalisé l'un de ses plus grands rêves, concocter de bons petits plats à Jay-Z et sa femme Beyoncé. Convié au brunch annuel organisé par Roc Nation avant la grande soirée des Grammy's Awards, Jean Imbert a partagé une vidéo de cette journée inoubliable. Fier de son parcours, il confie sur Instagram :"J'aime tellement me revoir quand j'avais 18 ans et que j'allais en Bretagne en écoutant en boucle leurs deux albums, Dangerously in Love d'elle et Blueprint de lui..." Invité dans le "brunch le plus impénétrable du monde", le cuisinier révèle, très admiratif de son ascension "Je me rends compte que les rêves que j'avais, je suis en train de les vivre." Le chef a surtout eu l'honneur de recevoir une bise de Beyoncé !

Propriétaire de plusieurs restaurants dont Les Bols de Jean, Blanche, Swan (ouvert avec Pharrell Williams à Miami) mais aussi de l'établissement Mamie (en hommage à sa grand-mère), l'ex d'Alexandra Rosenfeld fait désormais la fierté de ses proches et de sa famille, comblés par sa réussite. "Cela rend tellement fier mes parents et mes potes d'enfance que cela me rend heureux. Beyoncé et Jay Z me font prendre conscience à quel point ce métier de cuisinier me fera toujours rêver." Un moment d'émotion mais aussi d'enchantement pour ce chef aux doigts de fées.

D'autres célébrités étaient présentes à ce brunch comme P. Diddy, DJ Khaled, Miguel, Winnie Harlow, Kelly Rowland, Usher mais aussi Rihanna.