Jean Imbert : Beyoncé et Jay Z s'invitent dans ses cuisines, les internautes pas tendres

Sur son compte Instagram, Jean Imbert a publié un cliché de lui prenant la pose dans ses cuisines avec le couple le plus influent de l'industrie musicale. S'il a forcé l'admiration de nombreuses personnes, un grand nombre de fans et d'abonnés n'a presque pas reconnu les deux stars présentes à ses côtés. Non seulement les internautes ont confondu Queen B avec une autre star de la chanson, mais Jay Z en a pris pour son grade aussi : "Elle ressemble de plus en plus à Mariah Carey ou c'est moi ?", "Le monsieur a droite, a l'air complètement perdu ou complètement vénère", "Dommage qu'elle paraisse so fake on dirait Mariah Carey", "La classe reste une affaire innée...tu as beau avoir tout l'argent du monde, quand tu ne l'as pas, et bien, ça donne ça !", "Mariah Carey et Busta Rhymes."

Quoiqu'il en soit, régaler de telles stars est synonyme de victoire pour Jean Imbert, lui dont la légitimité a été fortement remise en question par les critiques culinaires lors de sa nomination au Plaza Athénée. François-Régis Gaudry n'y était pas allé de main morte le concernant : "Il n'a ni le CV ni l'expérience nécessaire pour une telle place. Je ne dis pas qu'il n'a pas de talent, encore que, mais il y a des centaines de chefs plus expérimentés que lui, plus travailleurs. Il aime le bling-bling, les gens connus, l'argent... Il a le talent du culot, des réseaux sociaux, des selfies et de savoir bien s'entourer." Des qualités qui portent leurs fruits...