Jean Imbert : Après avoir été dézingué, le chef savoure sa revanche !

En juin 2021, le Plaza Athénée annonçait que son mythique chef Alain Ducasse quittait les cuisines du restaurant de l'hôtel de luxe pour céder sa place à Jean Imbert. Un choix qui avait rapidement été très commenté et critiqué, l'ancien candidat de Top Chef n'ayant alors aucune expérience des palaces. Il avait été dézingué par plusieurs professionnels de la cuisine et n'avait réagi aux attaques que très tardivement. Il tient déjà sa revanche.

"Il n'a ni le CV ni l'expérience nécessaire pour une telle place (...) Il aime le bling-bling, l'argent (...) Il a le talent du culot, des réseaux sociaux, des selfies", taclait le clivant critique gastronomique François-Régis Gaudry. "Le mec qu'on ne voit jamais en cuisine et qui pose déguisé en tablier pour l'occasion, mais quelle rigolade (...) son meilleur plat, c'est son compte Instagram", ajoutait Emmanuel Rubin, critique au Figaro. Des propos à la sulfateuse contre le chef âgé de 40 ans. Aujourd'hui, ils doivent faire profil bas puisque le célèbre Guide Michelin a décidé d'accorder une étoile au restaurant désormais dirigé par Jean Imbert, quelques mois seulement après sa reprise en main ! Le Guide a salué l'établissement pour "sa créativité, mais également son service, précis et chaleureux."

Sur Instagram, évidemment, Jean Imbert a posté une photo de son tablier brodé au logo du Michelin et a partagé sa joie immense. "Jamais je n'aurais imaginé que cette photo soit possible il y a à peine quelques semaines quand j'ai ouvert le restaurant. Je suis d'autant plus heureux que c'est tellement rare en 126 ans que le guide Michelin accorde une récompense a un restaurant à peine ouvert 9 semaines avant leur verdict. Je les remercie de leur confiance", a-t-il écrit en légende, citant ensuite une flopée de collaborateurs. "Vous êtes une équipe exceptionnelle et on va continuer tranquillement pour être toujours meilleurs, meilleurs ensemble", a-t-il ajouté.