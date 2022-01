"Prendre de la hauteur, relativiser" : Jean Imbert, dézingué par les critiques, réagit enfin !

En juin 2021, le célèbre Plaza Athénée (dans le 8e arrondissement de Paris) annonçait le départ du chef Alain Ducasse après deux décennies dans les cuisines de l'établissement. Il était alors remplacé, à la surprise générale, par Jean Imbert, chef des stars et lui-même star des réseaux sociaux. Après un torrent de critiques - parfois très virulentes - ce dernier a finalement répondu dans les pages du journal Le Figaro.

Jean Imbert avait d'abord montré son savoir-faire en démarrant par le Relais Plaza avant de s'attaquer, dès cet hiver, à la table gastronomique du Plaza Athénée. Ses premiers pas avaient été descendus en flèche ! Il faut dire que dès l'annonce de son arrivée dans les cuisines du palace parisien, le chef âgé de 40 ans avait été dézingué. "Il n'a ni le CV [il a ouvert L'Acajou, puis Mamie, NDLR] ni l'expérience nécessaire pour une telle place (...) Il aime le bling-bling, les gens connus, l'argent... Il a le talent du culot, des réseaux sociaux, des selfies et de savoir bien s'entourer", lâchait ainsi le critique gastronomique et animateur François-Régis Gaudry. Il faut cependant se lever de bonne heure pour trouver grâce aux yeux de celui-ci, nombreux étant ceux à en avoir fait l'expérience comme Mory Sacko...

Auprès du Figaro, qui n'avait pas été tendre il y a quelques mois et est revenu tester sa cuisine gastronomique, Jean Imbert a réagi aux critiques. "Cela a finalement plus impacté mes parents que moi. J'essaie toujours de prendre de la hauteur, de relativiser. Beaucoup de choses me motivent, et la critique en fait partie. Je sais que rien n'est acquis. La seule chose sur laquelle je dois me concentrer, c'est sur moi-même et mes équipes. Si on fait quelque chose de très bien, je suis sûr que cela sera bien perçu", a-t-il ainsi confié.

Jean Imbert risque toutefois de conforter certains de ses détracteurs dans l'idée qu'ils se font de lui puisqu'il reconnait volontiers avoir "tenu au courant de l'avancée du projet" quelques amis du show business. "Certains comme Kylian Mbappé et Omar Sy sont même déjà venus", ajoute-t-il. Par dessus le marché, alors que la tâche est déjà assez grande au Plaza - qui se réjouit inévitablement de pouvoir compter sur le nom du chef pour remplir son carnet de réservations - Jean Imbert travaille à d'autres projets. "Il s'apprête à ouvrir un restaurant dans la boutique Dior, en face du Plaza, début mars, avant un autre projet encore confidentiel", relate le journal...