Jean Imbert succède à Alain Ducasse au Plaza Athénée : "Il est heureux que ce soit moi"

Une émotion toute particulière pour Jean Imbert. "J'avais 18 ans quand Alain Ducasse est arrivé au Plaza Athénée et cela m'a toujours fait rêver. Non pas comme un rêve qui ne se réalise jamais, mais ce genre de rêve où tu sais qu'il falloir travailler 20 ans pour te donner une seule chance sur un million d'être à cette place. Encaisser 20 ans de 'tu n'as pas les épaules' (...) Depuis que la rumeur court, je n'ai presque entendu que cela, que c'était impossible. Mais dans ce monde, un autodidacte né et ayant grandi en banlieue parisienne sans personne de sa famille dans la cuisine, sans soutien particulier et sans être du sérail peut avant 40 ans prendre la succession du plus grand chef actuellement sur la planète", a souligné le chef sur Instagram.

Alain Ducasse a lui-même approuvé le passage de relai à Jean Imbert. "J'ai envie de me souvenir d'Alain Ducasse il y a un mois, me disant au petit-dej que je suis le meilleur choix et qu'il est heureux que ce soit moi pour la suite, en me donnant de précieux conseils et je le remercie sincèrement pour son soutien", a écrit le chef du BB Blanche. En plus de reprendre les rennes du Plaza-Athénées, Jean Imbert doit poursuivre la gestion du restaurant ToShare, co-fondé avec Pharrell Williams, qui s'installe cette année à Ibiza.