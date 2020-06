Jean Imbert, son resto avec Pharrell Williams: un candidat de Top Chef en charge

On vous l'annonçait il y a quelques jours, Jean Imbert prévoit un retour en force dans ses cuisines après la terrible épidémie de coronavirus qui a mis à mal nombre de restaurateurs. Pour être sûr d'attirer les clients, le célèbre chef n'a pas fait les choses à moitié et a collaboré avec une star de la musique, à savoir Pharrell Williams himself. "Nous ouvrons un café restaurant ensemble dans dix jours en France", confiait l'ancien gagnant de Top Chef sur son compte Instagram le 12 juin dernier. Il s'agira d'un établissement éphémère baptisé Toshare ("à partager") dont l'ouverture est attendue le 22 juin prochain à Saint-Tropez dans le Var. Ses portes devraient rester ouvertes jusqu'au mois d'octobre prochain.

Une fois le lancement de ce restaurant pop-up, Jean Imbert et Pharrell Williams ne resteront malheureusement pas dans les parages, mais qu'on se rassure, le chef des célébrités en a confié les rênes à une pépite de la cuisine, récemment repérée dans Top Chef 2020. Il s'agit de Diego Alary ! Celui qui est passé par les brigades de Michel Sarran et Philippe Etchebest a eu la chance d'être approché par Jean Imbert pour parfaire son expérience derrière les fourneaux. À seulement 22 ans, sa carrière prend donc un nouveau tournant exceptionnel. En mai dernier, il se confiait, impatient, à ce sujet pour TV Mag : "Je devrais prendre la tête de l'un de ses établissements. J'y ferai une cuisine que j'aime, méditerranéenne. C'est l'occasion pour moi de boucler la boucle avec Jean Imbert, car c'est avec lui que j'ai commencé."

En effet, une fois son rêve de footballeur anéanti par une blessure et sa passion pour la cuisine naissante, Diego n'a pas perdu de temps et s'est directement rapproché de Jean Imbert, tout juste grand vainqueur du concours de M6 à l'époque. "J'ai poussé la porte de son restaurant et il m'a pris en stage pendant un mois. J'ai appris très vite et ça m'a permis d'avoir un bagage avant de débuter l'école Ferrandi", avait-il raconté dans les pages de Ouest-France. Déjà chef de cuisine depuis 2019 aux Pères Siffleurs dans le 15e arrondissement de Paris, Diego ajoute ainsi une nouvelle corde à son arc en s'établissant pour quelques mois à Saint-Tropez. D'ailleurs, il est déjà sur place, prêt à accueillir les clients comme en témoigne sa dernière photo Instagram.