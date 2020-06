Jean Imbert s'associe à un grand nom de la musique pour son prochain resto

Ses aventures culinaires ne cesseront donc jamais de prendre du galon ! Jean Imbert, qui a ouvert son tout premier établissement gourmet en 2004, s'apprête à inaugurer un nouveau lieu dédié à la gastronomie. Mais cette fois-ci, le chef des célébrités s'est associé à un grand nom de la musique puisque Monsieur Pharrell Williams fait partie du projet. "Nous ouvrons un café restaurant ensemble dans dix jours en France" a-t-il simplement confirmé sur son compte Instagram le 12 juin 2020. Pour l'heure, très peu de détails sont disponibles à ce propos. On sait juste que le duo l'a appelé Toshare – "à partager" – et qu'il sera situé place des Lices à Saint-Tropez dans le Var.

Le site de ToShare ne donne pour l'instant accès qu'à une page d'accueil. Celui de Lafourchette, qui permet de réserver une table en ligne avant de se rendre sur place, avait bien repéré quelques plats, mais ceux-ci ont été supprimés. On y trouvait des fish and chips au thon et à la courgette, des nems à la langoustine et à la menthe ou encore de la cerise matcha et framboise passion. Classé dans la catégorie "branché et cosy", le restaurant propose des options végétariennes et véganes. Moyenne par personne : 50 euros.