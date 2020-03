Jean Imbert "très triste" : un anniversaire gâché à cause du coronavirus

Jean Imbert parle de Mamie par Jean Imbert, situé dans le 14e arrondissement de Paris. Un restaurant qui rend hommage aux recettes traditionnelles de sa grand-mère Nicole qui a d'ailleurs sorti un livre, Merci mamie pour les recettes.

Connu outre-Atlantique, Jean Imbert a aussi des restaurants aux États-Unis. En 2018, il devient à Miami le chef de Swan and Bar Bevy, de son ami chanteur Pharrell Williams et David Grutman. Il est aussi devenu le chef du restaurant Encore à New York, à Meatpacking District. Mais voilà, dès lundi 16 mars 2020, New York ferme aussi les restaurants et les lieux non indispensables.