Coronavirus : Panique sur les programmes de TF1 et France Télévisions !

Avec la propagation du coronavirus, la panique s'installe dans la population mais aussi dans plusieurs industries comme la télévision. Selon Le Parisien du 15 mars 2020, TF1 est d'ailleurs en pleine crise avec l'épidémie de Covid-19. En tête, l'émission Ninja Warrior, qui ne sera plus réalisable avec la mesure d'Edouard Philippe interdisant les rassemblements de plus de 100 personnes. Le tournage de l'émission, prévu du 7 au 14 avril, est annulé et sera sûrement reporté, au mieux, en septembre 2020.

Autre programme phare de la chaîne, Demain nous appartient est également impacté par le Covid-19. Les tournages sont annulés pour au moins deux semaines. Cependant, les anciens épisodes continueront à être diffusés. Pour la série Un si grand soleil, sur France 2, rien n'est moins sûr puisqu'un arrêt total de la diffusion risque d'être décidé. En revanche, le tournage de la série Plus belle la vie est maintenu. Les acteurs se font prendre la température au moment d'entrer sur le plateau. Un moyen de prévention apparemment suffisant, pour le moment, pour France Télévisions.

On ne veut vraiment pas faire courir de risque...

Côté émissions, le JT d'Anne-Sophie Lapix sera rallongé avec possibilité pour les téléspectateurs de poser des questions en direct. Interviewé par un journaliste du Parisien, un haut cadre du groupe public raconte : "C'est la panique à tous les étages. On ne sait même pas si on arrivera à remplir nos grilles avant mardi, le jour du dépôt." Un autre déclare au sujet de l'émission Ça commence aujourd'hui (qui a supprimé deux jours de tournage) : "On s'est déjà privé de public cette semaine. Mais là, on ne veut vraiment pas faire courir de risque à nos invités, dont certains fragiles, qu'on fait venir de toute la France." De son côté, Cyril Hanouna a récemment fait savoir qu'il n'animera peut-être plus TPMP dès lundi 16 mars. D'autres programmes sont mis à l'arrêt, reportés ou annulés.

Des mesures inédites pour de nombreuses chaînes qui enregistreront désormais leurs émissions sans public comme pour N'oubliez pas les paroles, Le grand échiquier mais aussi Vivement dimanche.