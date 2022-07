Jean Imbert, déjà 1 an au Plaza : après la polémique, il annonce avoir fait tomber un record !

Jean Imbert tient sa revanche ! Si le chef star âgé de 40 ans ne l'exprime pas avec ces mots-là, son message posté sur Instagram le 1er juillet 2022 en dit long sur son état d'esprit, un an après avoir repris les fourneaux du palace parisien du 8e arrondissement, le Plaza Athénée. A l'époque, il avait écopé de critiques particulièrement virulentes...

Prenant la pose devant l'entrée du célèbre établissement, Jean Imbert écrit en légende de sa publication : "1 an aujourd'hui que j'ai pris mes fonctions au Plaza Athénée ! Je ne vais pas repartir sur la genèse et le bruit que cela a fait [il prenait la suite d'Alain Ducasse, ndlr]. Juste aujourd'hui, quand je regarde dans le rétroviseur, que je vois le monde au @lerelaisplaza, l'étoile en 9 semaine au @jeanimbertauplazaathenee [il a été salué par le Guide Michelin, ndlr], le succès de la Cour Jardin, l'hôtel quasiment tout le temps plein etc.. et la direction qui m'annonce à l'instant que nous avons fait le plus beau mois de juin de l'histoire des restaurants du Plaza !" Le cuisinier, révélé par l'émission Top Chef sur M6, fait ainsi tomber un record historique qui enfonce un peu plus le clou quant à sa réussite au sein du Plaza alors qu'il avait pu lire des horreurs sur lui.

En effet, le clivant critique culinaire François-Régis Gaudry avait notamment déclaré à l'époque : "Il n'a ni le CV ni l'expérience nécessaire pour une telle place. Je ne dis pas qu'il n'a pas de talent, encore que, mais il y a des centaines de chefs plus expérimentés que lui, plus travailleurs. Il aime le bling-bling, les gens connus, l'argent... Il a le talent du culot, des réseaux sociaux, des selfies et de savoir bien s'entourer." Si Jean Imbert a évidemment été choisi en partie parce que son nom attire les foules, on peut imaginer qu'en cas de déception gustative, le bouche à oreilles aurait été mauvais au fil des mois et que les clients ne seraient pas alors si nombreux...