Jean Imbert : Après le Plaza Athénée, le chef décroche un autre poste prestigieux !

A 40 ans, Jean Imbert enchaîne les réussites et les défis les uns après les autres. Récemment auréolé d'une étoile par le Guide Michelin pour le restaurant du Plaza Athénée dont il a repris les manettes non sans quelques remous - ce qui cloue le bec à ses virulents détracteurs - le célèbre chef star du petit écran vient de décrocher un contrat d'exception.

Jean Imbert vient d'être nommé chef du légendaire Venice Simplon-Orient-Express. Sur son compte Instagram, l'ancien candidat de Top Chef a partagé une photo de lui à bord du train et a laissé éclater sa joie. "L'imaginaire autour de sa légende, d'Agatha Christie, de Mata Hari, l'univers autour de cette décoration historique, de son piano-bar où un pianiste joue toute la nuit, du sourcing des meilleures producteurs d'Italie, de France... tous ces mondes se sont mêlés autour de l'histoire que je vais essayer de raconter à travers les plats. Cela fait 2 années qu'avec les équipes du Venice-Simplon-Orient-Express et les miennes nous travaillons sur ce projet. Jamais je n'oublierai l'héritage de ce train, mais nous sommes repartis d'une feuille blanche en changeant la vaisselle, la lumière, la direction artistique etc. et après plusieurs voyages tests nous démarrerons samedi 23 avril prochain avec un Rome-Paris et pour plusieurs années de voyage !", écrit-il.