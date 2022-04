Jean Imbert dézingué par la profession : un célèbre critique s'explique après sa charge violente

Un peu moins d'un an après avoir succédé au mythique Alain Ducasse comme chef du chic palace parisien le Plaza Athénée, Jean Imbert peut avoir le sourire : le Guide Michelin lui a décerné une première étoile. Un plaisir qu'il ne boude pas, lui qui avait été lourdement dézingué par plusieurs membres de la profession, à commencer par le critique François-Régis Gaudry.

"Il n'a ni le CV ni l'expérience nécessaire pour une telle place. Je ne dis pas qu'il n'a pas de talent, encore que, mais il y a des centaines de chefs plus expérimentés que lui, plus travailleurs. Il aime le bling-bling, les gens connus, l'argent... Il a le talent du culot, des réseaux sociaux, des selfies et de savoir bien s'entourer", avait ainsi lâché un François-Régis Gaudry dans une forme olympique. Une critique au vitriol qui doit aujourd'hui bien faire rire Jean Imbert, depuis que le prestigieux Guide Michelin a salué son travail au Plaza ! "Je m'étais positionné sur Jean Imbert dans le cadre de ces précédents restaurants, mais là je ne peux pas me prononcer sur Jean Imbert dans le cadre du Plaza Athénée. Je vais y aller, un jour sous un faux nom. Si je vis une bonne expérience au Plaza Athénée, je me ferai un plaisir de le dire au micro de mon émission sur France Inter et je me ferai un plaisir de l'écrire sur les réseaux sociaux", a-t-il assuré à Télé-Loisirs.

François-Régis Gaudry, qui assure n'avoir "rien de personnel contre Jean Imbert", ajoute : "J'attendais juste que ce garçon fasse valoir son talent et fasse ses preuves aux fourneaux d'un restaurant comme le Plaza (...) Je n'ai pas encore dégusté sa cuisine. Je compte bien y aller, je suis très curieux de me confronter à cette expérience. J'attends un peu que les choses retombent, il y a eu un grand effet de communication avec beaucoup de budget pour inviter les influenceurs, les journalistes..." Le critique assure qu'il ira en payant lui-même l'addition (environ 300 euros pour le menu signature du chef) afin de garder, comme d'ordinaire, sa liberté de ton. "Je ne me laisse pas inviter et par conséquent, j'ai un avis totalement impartial", dit-il.